Колесов: Петербург забыл о риске наводнений после затишья

Синоптик Александр Колесов напомнил, что 21 сентября 1777 года Нева поднялась до 321 сантиметра по Балтийской системе высот и затопила почти весь Петербург, после чего Екатерина II учредила первую службу оповещения о наводнениях.
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