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Аргументы и Факты

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Захарова назвала отказ Стубба быть посредником по Украине здравой мыслью

Захарова назвала отказ Стубба быть посредником по Украине здравой мыслью

Официальный представитель МИД России Мария Захарова положительно оценила заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что он не намерен становиться главным представителем Европы на переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

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