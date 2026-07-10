ЕС смягчил 21-й пакет санкций против России из-за разногласий внутри союза

Как рассказали Euractiv дипломатические источники, страны Европейского союза готовятся к утверждению 21-го пакета санкций против России, итоговая версия которого оказалась значительно мягче первоначального проекта Еврокомиссии.
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