В Ставропольском крае окончено расследование уголовного дела о мошенничестве

Следственным отделом ОМВД Росси по городу Невинномысску окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.
Популярные статьи
- В Венгрии состоялось торжественное открытие российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны
- На Южно-Донецком направлении военнослужащий морской пехоты ТОФ сбил шесть самолетов и два вертолета противника
- Расчеты самоходных минометов большой мощности «Тюльпан» ЦВО уничтожают опорные пункты ВСУ
Свежие комментарии