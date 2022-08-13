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Российские хакеры рассказали о полученных при взломе Lockheed Martin данных

Российские хакеры рассказали о полученных при взломе Lockheed Martin данных

Российским хакерам из группировки Killnet при взломе американского предприятия Lockheed Martin, производящего реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, удалось установить, что компания уже больше 10 лет тесно сотрудничает с NASA, передает RT.

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