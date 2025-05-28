Купаться в Иртыше снова нельзя - как и все последние 17 лет. 1 июня в Омске официально откроются муниципальные пляжи - загорать на них можно, заходить в воду не рекомендуется.
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Купаться в Иртыше снова нельзя - как и все последние 17 лет. 1 июня в Омске официально откроются муниципальные пляжи - загорать на них можно, заходить в воду не рекомендуется.