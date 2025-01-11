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Власти Калифорнии потребовали объяснить пустое водохранилище

Власти Калифорнии потребовали объяснить пустое водохранилище

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал провести независимое расследование отсутствия давления в пожарных гидрантах и сообщений об опустошенном водохранилище на фоне бушующих в штате беспрецедентных лесных пожаров.

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