"Оскар"-2024: кто поборется за главную кинопремию мира

В ночь с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе пройдет церемония вручения премии «Оскар». В этом году, как это часто случалось в последнее время, предугадать большинство победителей, скорее всего, будет несложно.
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