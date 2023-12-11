«Прекратите это дерьмо!» Максу Ферстаппену надоел гимн Нидерландов

«Выключите это дерьмо!» Максу Ферстаппену надоел гимн НидерландовGetty Images / Red Bull Content PoolПо ходу сезона Формулы 1 2023 года национальный гимн Нидерландов звучал в честь Макса Ферстаппена 19 раз.
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