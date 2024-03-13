Определились соперники южноуральских клубов в четвертьфинале Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» сыграет с московским «Динамо», «Магнитка» – со «Спартаком» из Москвы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соперником челябинской команды по итогам первого круга плей-офф КХЛ стал чемпион регулярного первенства – «Динамо» из Москвы.