Определились соперники южноуральских клубов в четвертьфинале Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» сыграет с московским «Динамо», «Магнитка» – со «Спартаком» из Москвы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соперником челябинской команды по итогам первого круга плей-офф КХЛ стал чемпион регулярного первенства – «Динамо» из Москвы.
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