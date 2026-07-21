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В Лотошинской больнице начал работать новый стоматолог-ортопед

В Лотошинской больнице начал работать новый стоматолог-ортопед

В стоматологическом отделении Лотошинской больницы появился новый врач — Эльвира Захарова. Она будет заниматься восстановлением разрушенных зубов и замещением полностью утраченных, возвращая функциональность жевательного аппарата пациентам.

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