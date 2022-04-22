Панов о «Спартаке»: «Мне нравится Ваноли. Команда играет больше в атаку, агрессивнее, ярче по сравнению с Виторией»

Александр Панов доволен главным тренером «Спартака» Паоло Ваноли. Красно-белые обыграли ЦСКА (1:0) в матче БЕТСИТИ Кубок России.

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