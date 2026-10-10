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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Интера» 5 побед и 1 ничья в 6 матчах сезона Серии А. Сегодня – 3:0 с «Пармой»

« Интер » продлил серию матчей без поражений в Серии А .  Сегодня команда  Кристиана Киву разгромила «Парму» со счетом 3:0 в 6-м туре чемпионата Италии.

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