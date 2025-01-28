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В России утвердили Международную декларацию о защите семьи

В России утвердили Международную декларацию о защите семьи

27 января в Храме Христа Спасителя в Москве представители ряда международных общественных организаций, включая Всемирный русский народный собор, Союз православных женщин, Международный форум стран БРИКС и Международное движение русофилов, подписали Международную декларацию о защите семьи.

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