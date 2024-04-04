Елена Пустовойтова. Рабство XXI века: Британия и её постколониальный синдром

Расизм и ксенофобия – неизменные признаки «старейшей демократии мира»Одним из побочных следствий Brexit в Великобритании стала проблема возрождения рабства, хорошо маскируемая властями за хлопотами по разводу с Брюсселем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии