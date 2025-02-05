Как и всегда.Полуфинальную стадию Кубка английской лиги закроют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». А мы сделаем прогноз на эту встречу с высоким коэффициентом, познакомимся с мнением букмекеров и расскажем, где можно посмотреть матч в прямом эфире.