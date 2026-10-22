Стали известны комментаторы матчей 12‑го тура Альфа ‑Банк РПЛ. 23 октября « Ахмат » – « Оренбург » – Александр Аксенов , Абакар Ибрагимов («Матч Премьер», начало эфира – 19:25).
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