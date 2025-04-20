Новая мобилизация — фейк: Путин и Белоусов закрыли тему призыва

Власти России официально опровергли слухи о подготовке второй волны мобилизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и министр обороны Андрей Белоусов единым фронтом выступили против спекуляций, назвав их «информационными провокациями».
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