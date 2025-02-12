Новая статья: Обзор кулера DeepCool Assassin IV VC Vision: испарительная камера, экран и бо...

Новая статья: Обзор кулера DeepCool Assassin IV VC Vision: испарительная камера, экран и больше денегКомпания DeepCool решила улучшить свой флагман воздушного охлаждения – кулер Assassin IV, оснастив его радиатор испарительной камерой и добавив сверху дисплей мониторинга.
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