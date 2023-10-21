The Washington Post: настоящим владельцем американского Forbes является «близкий к Кремлю» Магомед Мусаев

Американское издание утверждает, что располагает аудио- и видеозаписями, на которых президент венчурного фонда Global Venture Alliance и владелец российского Forbes Магомед Мусаев заявляет, что именно он является настоящим владельцем американского Forbes, а купивший издание в мае этого года американский миллиардер Остин Рассел лишь подставное лицоАмериканский Forbes на самом деле купил «близкий к Кремлю» магнат Магомед Мусаев, пишет The Washington Post.