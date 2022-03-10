В Ямало-Ненецком автономном округе расследуется ряд коррупционных преступлений в сфере строительства и ремонта дорог

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу в ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении экс-директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, обвиняемого в совершении коррупционных преступлений, выявлено новое преступление, квалифицируемое по ч.
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