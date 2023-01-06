Хвича пропустил тренировку «Наполи». Его участие в матче с «Сампдорией» под вопросом

Хавбек Хвича Кварацхелия не принимал участия в тренировке «Наполи» в четверг. 21-летний грузин мог получить повреждения в среду в матче Серии А с «Интером» (0:1), в котором он был заменен на 76-й минуте, сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.