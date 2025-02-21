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Вот что происходит, когда вы спите на правом боку. Врачи: это опасно

Вот что происходит, когда вы спите на правом боку. Врачи: это опасно

У большинства людей есть любимая поза для сна. Однако то, как мы лежим в постели, — не только вопрос предпочтений.

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Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
Заебали, то нужно спать на левом боку, то это опасно, так и пиши стоя или сидя. Пидары.
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21 час.
alik3456 Джексон
Учитесь у летучих мышей, те вообще спят вверх тормашками... Одна беда: хана-вирус залетает...
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20 час.
Виктор Луговой
Не любую позу позволяет каждый доступный матрасик, - а матрас приличного качества стоит от десятки и выше. И, кстати, его свойства сохраняются некоторое время, после чего надобно учреждать следующий.
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19 час.
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