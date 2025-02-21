Вот что происходит, когда вы спите на правом боку. Врачи: это опасно

АГ Александр Гуреев Заебали, то нужно спать на левом боку, то это опасно, так и пиши стоя или сидя. Пидары.

alik3456 Джексон Учитесь у летучих мышей, те вообще спят вверх тормашками... Одна беда: хана-вирус залетает...