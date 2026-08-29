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Царьград

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Взрывы в Киевской и других областях Украины 29 августа: объявлена воздушная тревога

Взрывы в Киевской и других областях Украины 29 августа: объявлена воздушная тревога

В нескольких регионах Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на мониторинговые ресурсы.

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