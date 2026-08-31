В России создадут единый госсервис для устройства животных из приютов

В России создадут цифровой госсервис, через который можно будет взять питомца из приюта. Об этом сообщило РИА «Новости» , изучившее документ Минцифры.
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