Петербургский разработчик видеоигр получил выручку в 35 миллиардов рублей

Показатель стал рекордным Разработчик видеоигр «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz из Петербурга — компания Lesta Games — по итогам 2024 года получила выручку в размере рекордных для себя 35 млрд рублей.
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