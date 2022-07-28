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Табуретовка, бензиновка и говеновка: как «выживали» советские забулдыги 80-х

Табуретовка, бензиновка и говеновка: как «выживали» советские забулдыги 80-х

Спасибо партии родной, что нету водки в выходной! Но ты не плачь, моя Маруся, — одеколона я напьюся! Такого рода поэзией стал пополняться русский фольклор во второй половине 80-х годов, когда Горбачев развернул масштабную антиалкогольную кампанию.

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