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Царьград

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Губернатор Орлов: до 2032 года пропускная способность порта удвоится

Губернатор Орлов: до 2032 года пропускная способность порта удвоится

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что "Сухой порт Благовещенск" удвоит мощность до миллиона тонн в ближайшие два года, а к 2032 году достигнет 2,5 миллиона тонн.

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