В Рязани сфотографировали поваленные деревья и сугробы в ЦПКиО

Основные проблемы - заваленный сугробами вход в парк и большое количество поваленных деревьев. Видно, что уборку у входа проводили, однако кучи снега остались, и пешеходы протаптывают тропинки между ними.
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