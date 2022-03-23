Хеллибак, Шенн и Генцел – звезды дня в НХЛ. Первая звезда – вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак с шатаутом в матче против «Вегаса» (4:0) при 42 отраженных бросках.
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