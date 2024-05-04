Библиотека имени Добролюбова подготовила программу ко Дню Победы

Отметить столетие Булата Окуджавы, посмотреть художественный фильм «Звездопад» и послушать лекцию о взаимосвязи музыки Виктора Цоя и Микаэла Таривердиева — всё это можно будет сделать в главной библиотеке Архангельска уже с 4 по 15 мая.