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ФедералПресс

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Беспилотник ВСУ атаковал дом в Перми: погиб человек, еще четверо пострадали

Беспилотник ВСУ атаковал дом в Перми: погиб человек, еще четверо пострадали

ПЕРМЬ, 7 сентября, ФедералПресс. Во время утренней атаки киевского режима на Пермский край было сбито почти 30 беспилотников.

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