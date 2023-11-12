Заявление Лаврова обескуражило ООН: «Мы не забыли про Зерновую Сделку»

Не кажется ли вам, что Зерновая сделка, самая главная тема для обсуждения этого лета, как то быстро покинула газеты и новостные порталы, перестав беспокоить умы западных аналитиков и обывателей? А что же случилось, если совсем недавно еще Гутерриш, фон Ляйен и Блинкен дружно угрожали России всеми возможными карами и рассказывали.