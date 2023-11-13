Компания NVIDIA представила сегодня самый мощный в мире ускоритель вычислений — H200. Он построен на уже знакомой архитектуре NVIDIA Hopper, и фактически представляет собой обновлённую с помощью более скоростной памяти HBM3e версию популярного флагманского ускорителя H100.
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