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Мировое обозрение

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NVIDIA представила H200 — самый быстрый в мире ускоритель вычислений для мощнейших ИИ

NVIDIA представила H200 — самый быстрый в мире ускоритель вычислений для мощнейших ИИ

Компания NVIDIA представила сегодня самый мощный в мире ускоритель вычислений — H200. Он построен на уже знакомой архитектуре NVIDIA Hopper, и фактически представляет собой обновлённую с помощью более скоростной памяти HBM3e версию популярного флагманского ускорителя H100.

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