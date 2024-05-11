Зердоган: Будет ли Турция воевать за интересы США?

Сергей Ипатов

Никому не приходило в голову посмотреть торговый баланс? "Дефицит торгового баланса в Турции вырос до 5000 USD млн. (5 млрд. USD) в сентябре 2023. Максимальный профицит достигал 24.51 USD млн. , а дефицит -10453 USD млн.". В Турции хронический дефицит торгового баланса, аж с 1947 года. Валюты тратится больше, чем её поступает. Разница компенсируется удешевлением лиры, т.е. за счёт жителей и всей экономики. Надо было не со ставкой играться все эти годы, а делом заниматься - нормализовать баланс - рост экспорта, м.б. даже ограничение импорта (убрать не слишком нужные позиции, что-то импортозаместить, по мере нормализации ситуации - усиливать такую работу), развивать собственное производство, туристический сектор (их естественное преимущество), ограничивать бегство капиталов, обязательная продажа выручки экспортерами и все в таком духе. Высокой ставкой это точно не вылечить, только навредить можно, что мы и наблюдаем. Да и выводы правильные сделать после землетрясения - разобраться со стройкой, строителями и прежде всего коррупцией среди соответствующих чиновников, чтобы строили надёжно и качественно.