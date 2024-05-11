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Зердоган: Будет ли Турция воевать за интересы США?

Зердоган: Будет ли Турция воевать за интересы США?

ШЁПОТ  КРЕМЛЯ Здравствуйте, для США похоже приходит время подбирать себе следующего кандидата на роль борца с Россией, а то этот уже не вывозит, да и воевать там скоро будет некому, судя по кадрам насильной мобилизации.

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Комментарии
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Наталья Волкова
Эрдогану верить нельзя, поэтому надо держать руку на пульсе. Может и не будет воевать, а гадость какую нибудь сделать может
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7 час.
Natalija Osminina
Сейчас тот момент, когда Эрдогану придется принять судьбоносноое решение- или пан или пропал. Он должен определиться СЕЙЧАС.
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4 час.
Сергей Ипатов
Никому не приходило в голову посмотреть торговый баланс?                    &quot;Дефицит торгового баланса в Турции вырос до 5000 USD млн. (5 млрд. USD) в сентябре 2023. Максимальный профицит достигал 24.51 USD млн. , а дефицит -10453 USD млн.&quot;.   В Турции хронический дефицит торгового баланса, аж с 1947 года. Валюты тратится больше, чем её поступает. Разница компенсируется удешевлением лиры, т.е. за счёт жителей и всей экономики. Надо было не со ставкой играться все эти годы, а делом заниматься - нормализовать баланс - рост экспорта, м.б. даже ограничение импорта (убрать не слишком нужные позиции, что-то импортозаместить, по мере нормализации ситуации - усиливать такую работу), развивать собственное производство, туристический сектор (их естественное преимущество), ограничивать бегство капиталов, обязательная продажа выручки экспортерами и все в таком духе. Высокой ставкой это точно не вылечить, только навредить можно, что мы и наблюдаем. Да и выводы правильные сделать после землетрясения - разобраться со стройкой, строителями и прежде всего коррупцией среди соответствующих чиновников, чтобы строили надёжно и качественно.
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4 час.

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