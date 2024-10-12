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Ресторатор Ивлев пожаловался, что его не пустили на матч чемпионата КХЛ

Ресторатор Ивлев пожаловался, что его не пустили на матч чемпионата КХЛ

РИА Новости/Алексей Филиппов Российский ресторатор, шеф-повар и блогер Константин Ивлев сообщил, что его с двухлетним ребенком не пустили на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским "Динамо" и уфимским "Салаватом Юлаевым", передает "СЭ".

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