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Царьград

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Адель Вейгель накопила штрафы на 116 тысяч рублей за парковку

Адель Вейгель накопила штрафы на 116 тысяч рублей за парковку

Русская блогерша Адель Вейгель накопила автомобильные штрафы на 116 тысяч рублей, которые числятся за её Lamborghini Urus, подаренный супругом Михаилом Литвиным в июле 2025 года.

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