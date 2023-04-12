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Сделка по продаже сицилийского НПЗ «Лукойла» получила одобрение правительства Италии

Сделка по продаже сицилийского НПЗ «Лукойла» получила одобрение правительства Италии

Представители Совета министров Италии дали разрешение на продажу нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ISAB компании «Лукойл» на Сицилии, сообщила местная газета il Fatto Quotidiano.

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