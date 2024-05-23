Техногиганты заключили соглашение о безопасности ИИ. Они обязались следить за разработками

Крупнейшие технологические компании в ходе саммита AI Seoul Summit 2024 заключили международное соглашение о безопасности искусственного интеллектаАмериканские корпорации Microsoft, Google, Amazon, OpenAI, а также крупнейшие компании Китая, Азии и Ближнего Востока — Xiaomi, Samsung, Tencent и многие другие — добровольно взяли на себя обязательство по обеспечению безопасности деятельности самых передовых моделей искусственного интеллекта собственной разработки.