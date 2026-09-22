"Алтайхолод" признан банкротом. Долг перед Сбербанком превысил 1 млрд рублей

Судьба компании решится на заседании 18 марта 2027 года Арбитражный суд признал компанию "Алтайхолод" несостоятельной из‑за крупной задолженности перед ПАО "Сбербанк России".
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