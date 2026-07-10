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Царьград

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20 депутатов Армении выступили против спикера Симоняна

20 депутатов Армении выступили против спикера Симоняна

Около двадцати членов партии «Гражданский договор» развернули активную деятельность, направленную против спикера парламента Армении Алена Симоняна, что оказало влияние на решение премьер-министра Никола Пашиняна относительно возможности его отстранения от должности.

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