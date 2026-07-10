20 депутатов Армении выступили против спикера Симоняна

Около двадцати членов партии «Гражданский договор» развернули активную деятельность, направленную против спикера парламента Армении Алена Симоняна, что оказало влияние на решение премьер-министра Никола Пашиняна относительно возможности его отстранения от должности.
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