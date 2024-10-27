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    Это, видимо, тот же, что и в Праймпресс пишет!С 1 ноября в мага...
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Что теперь ждёт 2000 всушников под Курском, зачистка нацистов в ДНР продлится месяц: Карта специальной военной операции на Украине на 27 октября 2024 года

Что теперь ждёт 2000 всушников под Курском, зачистка нацистов в ДНР продлится месяц: Карта специальной военной операции на Украине на 27 октября 2024 года

Что теперь ждёт 2000 всушников под Курском, зачистка нацистов в ДНР продлится месяц: Карта специальной военной операции на Украине на 27 октября 2024 года Юлия СоколоваВоенный эксперт Александр Степанов дал свою оценку текущей обстановки на фронте в Курской области, где ВС РФ активно работают над ликвидацией остатков ВСУ.

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Юрий Золотарев
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