Армия РФ взяла в плен ВСУшников, похищавших мирных и срочников в Судже

Командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудинов показал видео с пойманными в Курской области разведчиками ВСУ, которые участвовали в похищении мирных жителей и срочников в Судже.