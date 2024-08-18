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Орловские новости

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Армия РФ взяла в плен ВСУшников, похищавших мирных и срочников в Судже

Армия РФ взяла в плен ВСУшников, похищавших мирных и срочников в Судже

Командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудинов показал видео с пойманными в Курской области разведчиками ВСУ, которые участвовали в похищении мирных жителей и срочников в Судже.

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