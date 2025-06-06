БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 435 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Сафронов
    Это хорошо, что фашисты стремятся к очередному членовредительству, ведь на сей раз от Германии, как и от этой нации, ...Презрев уроки ист...
  • Misha Glusch
    есть повод уничтожить манхэттэн, вместе  с нюёрком и сраной оон, чи оун...Нацизм в каждый д...
  • Oleg
    Преступный синдикат Азербайджана Просто Необходимо Полностью Обезвредить И Ликвидировать Для Этого Есть Необходимые З...Азербайджанская э...

Жестокое сражение за Крым

Жестокое сражение за Крым

Капитуляция Азова в 1736 году. Азовский паша Мустафа Ага вручает ключи от города фельдмаршалу графу Ласси Предпосылки конфликта Две великие державы – Россия и Османская империя – имели разные интересы в Восточной и Южной Европе, в бассейне Чёрного моря и на Кавказе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх