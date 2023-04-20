Сенатор Пушков: США придется пожертвовать либо Тайванем, либо своей экономикой

Заявление главы Минфина США Джанет Йеллен о неготовности к полному разрыву с КНР говорит лишь о том, что Соединенным Штатам Америки придется пожертвовать либо Тайванем, либо своей экономикой, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.