Капфенберг – Санкт-Пельтен где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Первая лига Австрии 23 августа

В пятницу, 23 августа, сыграют Капфенберг и Санкт-Пельтен в рамках Первой Лиги Австрии по футболу. Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе Франц Фекете Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
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