Хакеры Beregini раскрыли секретные документы Пентагона со сроками окончания конфликта на Украине
ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.
Совсем недавно, наши девушки- хакеры из Beregini, достали из военного ведомства противника крайне любопытные документы, под названием UKR Defense Contact Group (Контактная группа по обороне "У).
Комментарии
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Молодцы наши хакеры. Спасибо за работу. Так держать !
Если ё.. по Вашингтону, то ЕС тут же забьётся в угол, им будет не до войны.
Ещё великий Некрасов говорил о русских женщинах - есть женщины в русских селениях!
Есть! И огромное спасибо этим умницам!!!
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