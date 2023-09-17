Несекретные материалы

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Хакеры Beregini раскрыли секретные документы Пентагона со сроками окончания конфликта на Украине

Хакеры Beregini раскрыли секретные документы Пентагона со сроками окончания конфликта на Украине

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Совсем недавно, наши девушки- хакеры из Beregini, достали из военного ведомства противника крайне любопытные документы, под названием UKR Defense Contact Group (Контактная группа по обороне "У).

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Молодцы наши хакеры. Спасибо за работу. Так держать !
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11 час.
Борис Виленский
Если ё.. по Вашингтону, то ЕС тут же забьётся в угол, им будет не до войны.
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10 час.
Анфиса Иванова
Ещё великий Некрасов говорил о русских женщинах - есть женщины в русских селениях!  Есть! И огромное спасибо этим умницам!!!
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28 мин.

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