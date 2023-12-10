Команда Виктора Орбана проводит переговоры в США, чтобы заблокировать помощь Киеву

Представители команды премьер-министра Венгрии Виктора Орбана намерены провести в Вашингтоне закрытые переговоры с членами Республиканской партии США, для того, чтобы добиться прекращения военной помощи Киеву.
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