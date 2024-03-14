С 15 по 17 марта пройдет голосование за скверы и парки, которые благоустроят в следующем году

С 15 по 17 марта будет идти голосование за парки и скверы, которые благоустроят в 2025 году. Всех иркутян приглашают прийти в точки для голосования и выбрать территорию, которую они больше всего хотят увидеть обновленной.
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