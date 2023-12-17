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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марченко забросил 10-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси». У него 18 очков в 30 играх

Марченко забросил 10-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси». У него 18 очков в 30 играх

Форвард «Коламбуса» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Девилс» (3:6).  На его счету стало 18 (10+8) очков в 30 играх в этом сезоне.

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